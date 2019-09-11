В Марий Эл перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в получении взятки

Следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего начальника штаба УМВД России по г. Йошкар-Оле, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

По версии следствия заместитель начальника ИВС УМВД по одному из районов в Краснодарском крае, после сокращения его должности, обратился к бывшему земляку, работающему начальником штаба УМВД России по г. Йошкар-Оле с просьбой о переводе на должность в полицию общественной безопасности в г. Йошкар-Оле. При этом передал взятку в размере свыше 50 тысяч рублей. Получив деньги, сотрудник полиции удовлетворил просьбу бывшего коллеги и поспособствовал его переводу на должность старшего участкового уполномоченного.

Преступление выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по Республике Марий Эл.

После предъявления взяткополучателю обвинения, его уволили с занимаемой должности. По ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 1,5 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.