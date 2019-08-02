В Марий Эл перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в получении взятки

Следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие).

По версии следствия 10 марта 2019 года при исполнении служебных обязанностей заместитель командира взвода ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл в г. Йошкар-Оле установил факт совершения водителем административного правонарушения. За не составление протокола он предложил ему передать взятку. Согласно достигнутой договоренности 13 марта 2019 года нарушитель передал сотруднику полиции 20 тысяч рублей. После получения денег злоумышленник был задержан сотрудниками ОРЧ СБ МВД России по Республике Марий Эл.

По уголовному делу в ходе психологической экспертизы исследована видеозапись момента совершения преступления; в отношении взяткодателя и свидетеля проведено психофизиологическое исследование на полиграфе. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.