В Марий Эл перед судом предстанет бывший сотрудник районной администрации, обвиняемая в мошенничестве и служебном подлоге

Медведевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летней бывшей сотрудницы МО «Азяковское сельское поселение» Республики Марий Эл, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия сотрудник МО «Азяковское сельское поселение» Республики Марий Эл в силу должностных обязанностей занималась вопросами контроля за использованием земель на подведомственной территории. С июля 2012 по декабрь 2013 года она из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, внесла заведомо ложные сведения в официальные документы, на основании которых в январе 2014 года бесплатно получила право собственности на земельный участок площадью 400 кв.м., расположенный в Медведевском районе Республики Марий Эл.

По уголовному делу назначены и проведены 2 почерковедческие, 2 криминалистические и оценочная экспертизы, допрошено 38 свидетелей, его материалы составили 5 томов. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.