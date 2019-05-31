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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
31 мая 2019 г.

В Марий Эл перед судом предстанет бывший сотрудник районной администрации, обвиняемая в мошенничестве и служебном подлоге

В Марий Эл перед судом предстанет бывший сотрудник районной администрации, обвиняемая в мошенничестве и служебном подлоге

Медведевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летней бывшей сотрудницы МО «Азяковское сельское поселение» Республики Марий Эл, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения),  ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия сотрудник МО «Азяковское сельское поселение» Республики Марий Эл в силу должностных обязанностей занималась вопросами контроля за использованием земель на подведомственной территории. С июля 2012 по декабрь 2013 года она из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, внесла заведомо ложные сведения в официальные документы, на основании которых в январе 2014 года бесплатно получила право собственности на земельный участок площадью 400 кв.м., расположенный в Медведевском районе Республики Марий Эл.

По уголовному делу назначены и проведены 2 почерковедческие, 2 криминалистические и оценочная экспертизы, допрошено 38 свидетелей, его материалы составили 5 томов. Следователем собрана  достаточная доказательственная база, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото и информация Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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