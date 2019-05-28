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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
28 мая 2019 г.

В Марий Эл перед судом предстанет бывший чиновник, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере

В Марий Эл перед судом предстанет бывший чиновник, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего бывшего начальника Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия начальник Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле предложил коммерсанту оказывать общее покровительство и попустительство по службе.

В июне 2005 года за оказываемые услуги он получил взятку в виде 25 процентов доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, стоимостью свыше 4 миллионов 300 тысяч рублей, оформив её на доверенное лицо.  С июля 2008 по март 2012 года злоумышленник получил в качестве взятки денежные средства в сумме свыше 3 миллионов 700 тысяч рублей.

С ноября 2013 по декабрь 2014 года коммерсант передал в качестве взятки строительные материалы (сваи, плиты бетонные, лестничные марши) на общую сумму 4,5 миллиона рублей, а в конце 2016 года - 3 квартиры общей стоимостью свыше 5 миллионов 700 тысяч рублей.

Общий размер взятки в виде денег, иного имущества и предоставления иных имущественных прав, полученной обвиняемым, составил более 18 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл.

По уголовному делу изъят большой объем документов, который в последующем изучен следователем и исследован в ходе экспертиз. Материалы уголовного дела составили 19 томов. Следователем собрана  достаточная доказательственная база, в связи с чем  после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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