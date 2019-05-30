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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
30 мая 2019 г.

В Марий Эл перед судом предстанет бывший сотрудник колонии, обвиняемый в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями

В Марий Эл перед судом предстанет бывший сотрудник колонии, обвиняемый в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями

Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего бывшего сотрудника ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл, обвиняемого  в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). 

По версии следствия  15 марта 2019 года  младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл, расположенной в Советском районе  Республики Марий Эл, по заранее достигнутой с осужденным договоренности, за денежное вознаграждение в размере 12 тысяч рублей пронес на территорию колонии запрещенные предметы – сотовый телефон, аксессуары к нему и игральные карты.

Преступление пресечено сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл и УФСИН России по Республике Марий Эл.

В ходе расследования назначены и проведены   2 экспертизы, допрошено 10 свидетелей. Следователем собрана  достаточная доказательственная база, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото и информация Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл;

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