В Марий Эл перед судом предстанет бывший сотрудник колонии, обвиняемый в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями

Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего бывшего сотрудника ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия 15 марта 2019 года младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл, расположенной в Советском районе Республики Марий Эл, по заранее достигнутой с осужденным договоренности, за денежное вознаграждение в размере 12 тысяч рублей пронес на территорию колонии запрещенные предметы – сотовый телефон, аксессуары к нему и игральные карты.

Преступление пресечено сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл и УФСИН России по Республике Марий Эл.

В ходе расследования назначены и проведены 2 экспертизы, допрошено 10 свидетелей. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.