В Марий Эл незваный гость пытался проникнуть в дом жителей Моркинского района

На днях в полицию позвонили жители поселка Морки и сообщили, что неизвестный мужчина приехал на автомобиле к одному из домов в Морках и попытался зайти в помещение, несмотря на протесты хозяев,- сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.

Мужчина попытался скрыться от стражей порядка на своей машине, но росгвардейцы задержали пьяного дебошира. Им оказался 43-летний безработный местный житель. Как оказалось, он был в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время возбуждено уголовное дело.