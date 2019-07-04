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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
04 июля 2019 г.

В Марий Эл незваный гость пытался проникнуть в дом жителей Моркинского района

В Марий Эл незваный гость пытался проникнуть в дом жителей Моркинского района

На днях в полицию позвонили жители поселка Морки и сообщили, что неизвестный мужчина приехал на автомобиле к одному из домов в Морках и попытался зайти в помещение, несмотря на протесты хозяев,- сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.

Мужчина попытался скрыться от стражей порядка на своей машине, но росгвардейцы задержали пьяного дебошира. Им оказался 43-летний безработный местный житель. Как оказалось, он был в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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