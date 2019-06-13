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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
13 июня 2019 г.

В Марий Эл невнимательность персонала послужила причиной кражи денег из кафе

В Марий Эл невнимательность персонала послужила причиной кражи денег из кафе

Женщина после закрытия питейного заведения забыла закрыть на ключ дверь запасного выхода. Этим воспользовался злоумышленник в камуфляжном костюме, который похитил из кассы 13 тысяч рублей.

В полицию обратилась сотрудница кафе в поселке Килемары, которая сообщила о пропаже 13 тыс. рублей. Как оказалось, продавец забыла закрыть на ключ дверь запасного выхода. При просмотре записей камер видеонаблюдения полицейские обнаружили, что деньги забрал мужчина, в камуфляжном костюме.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ), проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск подозреваемого.

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