В Марий Эл невнимательность персонала послужила причиной кражи денег из кафе

Женщина после закрытия питейного заведения забыла закрыть на ключ дверь запасного выхода. Этим воспользовался злоумышленник в камуфляжном костюме, который похитил из кассы 13 тысяч рублей.

В полицию обратилась сотрудница кафе в поселке Килемары, которая сообщила о пропаже 13 тыс. рублей. Как оказалось, продавец забыла закрыть на ключ дверь запасного выхода. При просмотре записей камер видеонаблюдения полицейские обнаружили, что деньги забрал мужчина, в камуфляжном костюме.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ), проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск подозреваемого.