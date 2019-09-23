В Марий Эл мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства малолетнего

Медведевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл 65-летнему йошкаролинцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По предварительным данным 20 сентября 2019 года мужчина пришел в дом знакомого в одной из деревень Медведевского района Республики Марий Эл. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставшись наедине с 5-летним мальчиком, он задушил ребенка руками.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.