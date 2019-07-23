В Марий Эл мужчине предъявлено обвинение в похищении девочки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл предъявлено обвинение 44-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

По предварительным данным, 16 июля 2019 года в одном из районов Республики Марий Эл мужчина через забор забрал с территории детского сада 5-летнюю девочку. Менее часа потребовалось, чтобы установить, найти и задержать злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского учреждения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.