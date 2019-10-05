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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
05 октября 2019 г.

В Марий Эл мужчина, находящийся в федеральном розыске напал на сотрудника полиции

В Марий Эл мужчина, находящийся в федеральном розыске напал на сотрудника полиции

Следственным отделом по г. Йошкар-Оле следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия опасного для жизни и здоровья). 

По предварительным данным  в ночь на 5 октября 2019 года в г. Йошкар-Оле сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Республики Марий Эл остановили автомашину для проверки документов. Водитель предъявил просроченное водительское удостоверение. При проверке выяснилось, что он находится в федеральном розыске. Мужчина напал на представителя власти и нанес ножом удар по руке.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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