В Марий Эл мужчина, находящийся в федеральном розыске напал на сотрудника полиции

Следственным отделом по г. Йошкар-Оле следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия опасного для жизни и здоровья).

По предварительным данным в ночь на 5 октября 2019 года в г. Йошкар-Оле сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Республики Марий Эл остановили автомашину для проверки документов. Водитель предъявил просроченное водительское удостоверение. При проверке выяснилось, что он находится в федеральном розыске. Мужчина напал на представителя власти и нанес ножом удар по руке.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.