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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
14 июня 2019 г.

В Марий Эл муж во время пьяной ссоры ранил жену косой

В Марий Эл муж во время пьяной ссоры ранил жену косой

Инцидент произошёл вечером 11 июня. В доме одной из деревень Параньгинского района между супругами вспыхнул конфликт во время пьяного застолья.

Мужчина схватил металлическую косу с деревянной ручкой и ударил ею жену в грудь. Осознав произошедшее, он от соседей вызвал «скорую помощь». Пострадавшую доставили в районную больницу. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

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