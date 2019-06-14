В Марий Эл муж во время пьяной ссоры ранил жену косой

Инцидент произошёл вечером 11 июня. В доме одной из деревень Параньгинского района между супругами вспыхнул конфликт во время пьяного застолья.

Мужчина схватил металлическую косу с деревянной ручкой и ударил ею жену в грудь. Осознав произошедшее, он от соседей вызвал «скорую помощь». Пострадавшую доставили в районную больницу. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ) возбуждено уголовное дело.