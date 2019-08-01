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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
01 августа 2019 г.

В Марий Эл мошенники наживаются на вкладчиках МММ

В Марий Эл мошенники наживаются на вкладчиках МММ

Целых 5 дней 58-летняя жительница Йошкар-Олы частями отдавала телефонным мошенникам свои накопления. В общей сумме на счета злоумышленников перекочевало 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД республики.

По словам пострадавшей, ей звонил мужчина, который представился сотрудником банка. Незнакомец, сообщил, что ей положена компенсация в размере 800 тысяч рублей за вклад в инвестиционную пирамиду МММ. Следуя инструкциям, которые велели оплатить различные комиссии и пошлины, горожанка опустошила свои счета. Когда злоумышленник в очередной раз попросил перевести деньги в сумме 166 тысяч рублей за «постановительный лист обналичивания», женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.

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