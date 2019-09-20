В Марий Эл мастеру общества с ограниченной ответственностью назначен судебный штраф за нарушение требований охраны труда
Собранные Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для назначения 31-летнему мастеру подразделения общества с ограниченной ответственностью, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Следствием и судом установлено, что 13 мая 2019 года мастер подразделения дал указание 43-летнему работнику, не проходившему обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, о выполнении работы на вышке-туру. При этом не обеспечил его защитной каской и допустил ряд других нарушений требований охраны и обеспечения безопасных условий труда. В результате мужчина упал с высоты 3 метра, его здоровью причинен тяжкий вред в виде переломов черепа.
По уголовному делу назначены и проведены судебно-медицинская и судебно-техническая экспертизы, допрошены свидетели.
Поскольку подозреваемый совершил преступление небольшой тяжести, принес потерпевшему извинения и возместил ущерб, решением суда ему назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.
Кроме этого следователем по результатам расследования уголовного дела приняты меры профилактического характера. По его представлению к дисциплинарной ответственности привлечена руководитель службы охраны труда организации, в обществе с ограниченной ответственностью проведены мероприятия по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.
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