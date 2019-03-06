В Марий Эл малыш задохнулся, когда его мать заснула при кормлении

Собранные Сернурским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для назначения 23-летней женщине, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности) меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Следствием и судом установлено, что 17 декабря 2018 года в Параньгинском районе Республики Марий Эл женщина положила 4-месячного ребенка к себе на кровать и во время кормления заснула. Мать перекрыла ему дыхательные пути собственным телом, в результате младенец задохнулся.

Женщина раскаялась в совершенном преступлении, поскольку она впервые совершила преступление небольшой тяжести, решением суда ей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.