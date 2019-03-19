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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
19 марта 2019 г.

В Марий Эл короткое замыкание привело к крупному пожару в частном хозяйстве

В Марий Эл короткое замыкание привело к крупному пожару в частном хозяйстве

В понедельник, 18 марта, на территории частного хозяйства д. Коркатово Моркинского района произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Марий Эл.

По информации ведомства около 1.50 теща владельца участка проснулась от звука трескающегося шифера. Пожилая женщина увидела языки пламени, охватившие сарай. Она сразу разбудила дочь с мужем, которые спали во втором доме, находившемся на этом же участке, и сообщила им о начавшемся пожаре.

На месте происшествия по улице Новой спасатели установили, что пламя перекинулось на другие постройки. Площадь возгорания составляла около 200 квадратных метров. Спасти от полного сгорания удалось только один из домов, однако и он серьезно поврежден пламенем и на нем произошло обрушение крыши. Остальные строения уничтожены огнем. Не удалось спасти домашний скот, животные погибли, отравившись продуктами горения.

Вероятно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. По факту происшествия ведется расследование.

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