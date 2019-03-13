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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
13 марта 2019 г.

В Марий Эл из-за водителя иномарки пешеход попал в больницу

В Марий Эл из-за водителя иномарки пешеход попал в больницу

Во вторник, 12 марта, в вечернее время в Волжске под колеса иномарки попал пешеход.

Об аварии в полицию сообщили около 19 часов, по данным регионального Управления МВД, ДТП произошло на улице Мамасево. На месте случившегося стражам порядка удалось выяснить, что водитель Hyundai Tucson, по предварительным данным, сбил переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу мужчину. В результате аварии пешеход получил травмы, с места ДТП его увезла «скорая». Сейчас правоохранители устанавливают детали произошедшего.

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