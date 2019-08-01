В Марий Эл из-за пьяного водителя пострадал ребенок

ДТП произошло около 31 июля в Звениговском районе. 28-летний водитель сел за руль своего автомобиля УАЗ-31512 в состоянии алкогольного опьянения, на пассажирском сидении находился 5-летний ребенок.

В поле на грунтовой дороге около деревни Янашбеляк мужчина не справился с управлением, и его машина оопрокинулась. В результате аварии пострадал сам водитель и ребенок, находившийся на заднем сидении транспортного средства. Они сейчас находятся в больнице, — сообщили в ГИБДД.