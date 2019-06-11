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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
11 июня 2019 г.

В Марий Эл из-за грозы загорелся сарай

В Марий Эл из-за грозы загорелся сарай

По информации регионального МЧС, 10 июня в 18.46 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного хозяйства в с. Кужмара Советского района. Он был потушен ещё до прибытия огнеборцев.

К пожарным обратились сами хозяева. Они заметили дым исходящий с крыши сарая. Еще до прибытия пожарных владельцу хозяйства удалось с помощью поливочного шланга справиться с очагом горения. Прибывшие к месту вызова огнеборцы из п. Советский и д. Кельмаксола убедились в отсутствии угрозы повторного возгорания и вернулись в расположение частей. Площадь пожара составила около 2 кв. метров.

В результате случившегося повреждена крыша сарая. По предварительным данным причиной пожара стали грозовые разряды. В этот вечер началась гроза. Хозяева услышали хлопок, после чего возникло возгорание.

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