В Марий Эл главе администрации назначен судебный штраф за выдачу незаконного разрешения на рубку деревьев
Собранные Звениговским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для назначения 57-летней главе администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Следствием и судом установлено, что в рамках проекта МО «Городское поселение Звенигово» – «Набережная – душа г. Звенигово» была предусмотрена очистка зеленых насаждений на территории г. Звенигово. 22 января 2019 года в нарушение процедуры, регламентированной Положением об использовании и охране зеленных насаждений на территории «Городское поселение Звенигово», она дала заведомо незаконное указание главному специалисту администрации муниципального образования составить акт осмотра зеленых насаждений и внести в него заведомо недостоверные сведения о том, что 40 деревьев, произрастающих по ул. Набережная г. Звенигово Республики Марий Эл, являются аварийными и ветровальными, частично сухостойными и представляют опасность для линии электропередач, то есть имеются основания для выдачи разрешения на санитарную рубку без возмещения компенсационной стоимости деревьев. После чего выдала разрешение на рубку. В результате МО «Городское поселение Звенигово» причинен ущерб на сумму свыше 112 тысяч рублей.
Поскольку подозреваемая впервые совершила преступление средней тяжести, полностью возместила ущерб, решением суда ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
КомментарииЧтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь