В Марий Эл генеральный директор организации подозревается в невыплате заработной платы

Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По предварительным данным генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительством деревянных домов в Советском районе Республики Марий Эл, в различные периоды с января 2018 по март 2019 года не выплачивал заработную плату 7 сотрудникам. Задолженность составила свыше 350 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.