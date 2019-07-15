В Марий Эл двое мужчин осуждены за мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум мужчинам 33 и 35 лет, ранее работавшим в Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» Республики Марий Эл. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемые организовали бесплатную передачу администрацией МО «Пекшиксолинское сельское поселение» Медведевского муниципального района Республики Марий Эл подставным лицам

в собственность земельных участков. Всего с 2014 по 2016 годы путем злоупотребления доверием главы администрации МО «Пекшиксолинское сельское поселение» Медведевского муниципального района Республики Марий Эл они приобрели в собственность 98 земельных участков общей стоимостью свыше 111 миллионов рублей. Часть из них - 53 земельных участка на общую сумму 14,5 миллионов рублей в период с июля 2015 по октябрь 2016 года они переоформили в собственность своих знакомых и родственников в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученными в результате преступных действий земельными участками.

По ходатайству следователя на имущество и банковские счета обвиняемых наложен арест. По уголовному делу проведена большая работа, его материалы составили более 60 томов. Осмотры земельных участков производились с применением квадрокоптера.

Приговором суда одному из соучастников преступления назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 900 тысяч рублей. Другой соучастник осужден к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн. рублей. Помимо этого приговором суда они лишены права занимать определенные должности, связанные с полномочиями государственной службы и в органах местного самоуправления, сроком на 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.