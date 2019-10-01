В Марий Эл бывшему сотруднику ДПС назначен судебный штраф за получение мелкой взятки

Собранные следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для назначения 37-летнему бывшему инспектору ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей) меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Следствием и судом установлено, что 3 августа 2019 года в г. Йошкар-Оле инспектор ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл при проверке документов у водителя, установил, что срок действия его водительского удостоверения истек. За не привлечение к административной ответственности сотрудник полиции предложил нарушителю передать ему взятку в размере 5 тысяч рублей. Мужчина перевел на банковскую карту родственницы стража порядка указанную сумму. На следующий день женщина по просьбе инспектора перевела деньги на его счет. После этого взяткодатель сообщил о преступлении сотрудникам ОРЧ СБ МВД России по Республике Марий Эл.

Поскольку обвиняемый впервые совершил преступление небольшой тяжести, раскаялся в совершении преступления, выдал полученные незаконным путем денежные средства, решением суда ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.