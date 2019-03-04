04 марта 2019 г.
В Марий Эл BMW вылетел на встречку и врезался в грузовик
Авария произошла в субботу вечером, 2 марта, на 49 км автодороги «Вятка». Столкнулись три автомобиля - BMW, грузовик DAF с полуприцепом и «Лада Веста»
Предварительно ДТП произошло по вине водителя BMW. Он во время обгона попутно движущейся автомашины Volkswagen, не убедился в безопасности манёвра, выехал на встречку, где и произошло столкновение. После чего легковая иномарка столкнулась с машиной «Лада Веста». Обстоятельства ДТП уточняются.
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