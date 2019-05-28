Участок дороги по Ленинскому проспекту в Йошкар-Оле перекроют на несколько дней

Из-за ремонта движение транспорта ограничат со среды, 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт дорожного полотна продолжается уже несколько недель. С завтрашнего дня начнется ремонт участка от улицы Карла Либкнехта до дома №10 по Ленинскому проспекту. В связи с этим на участке улицы движение всех видов транспорта ограничат с 3 часов 29 мая до 3 часов 31 мая. В региональном ГИБДД просят водителей заранее продумать маршруты объезда.