У йошкаролинки подруга сына украла ювелирные украшения на сумму более 90 тысяч рублей

В дежурную часть по Йошкар-Оле поступило сообщение о краже от горожанки. Женщина рассказала, что из ее квартиры, в праздничные выходные, пока она с мужем была в отъезде, пропали ювелирные украшения, которые хранилась дома. Ущерб составил около 95 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержана подозреваемая - подруга сына потерпевшей. Установлено, что в отсутствие родителей их сын приглашал в гости подругу со школы. Она незаметно похитила украшения, а затем часть похищенного сдала в ломбард, - пояснили в пресс-службе МВД по Марий Эл. Возбуждено уголовное дело.