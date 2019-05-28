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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
28 мая 2019 г.

У гостеприимной йошкаролинки украли золотые украшения

У гостеприимной йошкаролинки украли золотые украшения

53-летняя жительница Йошкар-Олы сообщила в полицию о краже принадлежащих ей золотых украшений на общую сумму более 15 тысяч рублей.

Полицейские установили, во время застолья во дворе дома познакомилась с 33-летним жителем поселка Краснооктябрьский. Женщина пригласила нового знакомого в гости. В результате мужчина покинул квартиру гостеприимной хозяйки лишь через два дня, прихватив с собой золотые серьги, кольцо и цепочку.

Полицейские задержали жителя Медведевского района. Мужчина сознался в содеянном, однако он уже успел сдать все похищенное в ломбард. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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