Серийный веловор задержан в Йошкар-Оле

Благодаря внимательности сотрудников полиции удалось оперативно раскрыть кражу велосипеда.

Во время патрулирования постовые в заводском районе города остановили для проверки мужчину с розовым подростковым велосипедом. Вызвавший подозрение мужчина не смог предоставить документы на велосипед. Тогда правоохранили предпочли установить личность подозрительного горожанина. Им оказался 34-летний ранее судимый, безработный йошкаролинец, уже попадавший в поле зрения оперативников, в том числе по велокражам. Выяснилось, , что украл велосипед из дома по улице Анциферова. Стражи порядка узнали, что он использовал отвертку, чтобы сломать тросовый замок.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, а мужчина заключен под стражу.