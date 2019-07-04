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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
04 июля 2019 г.

Серийный веловор задержан в Йошкар-Оле

Серийный веловор задержан в Йошкар-Оле

Благодаря внимательности сотрудников полиции удалось оперативно раскрыть кражу велосипеда. 

Во время патрулирования постовые в заводском районе города остановили для проверки мужчину с розовым подростковым велосипедом. Вызвавший подозрение мужчина не смог предоставить документы на велосипед. Тогда правоохранили предпочли установить личность подозрительного горожанина. Им оказался 34-летний ранее судимый, безработный йошкаролинец, уже попадавший в поле зрения оперативников, в том числе по велокражам. Выяснилось, , что украл велосипед из дома по улице Анциферова. Стражи порядка узнали, что он использовал отвертку, чтобы сломать тросовый замок.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, а мужчина заключен под стражу.

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