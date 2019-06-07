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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
07 июня 2019 г.

Садовый домик и баня сгорели в садовом товариществе Волжска

Садовый домик и баня сгорели в садовом товариществе Волжска

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС, происшествие случилось в садоводческом товариществе «Илеть» в г. Волжске.

Информация о возгорании поступила в ведомство 6 июня в 15:19 от очевидцев. Пожар был обнаружен поздно, и на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение садового домика по всей площади, кроме того, пламя успело перекинуться на баню, расположенную на соседнем участке. В результате пожара оба строения сгорели. Причина пожара пока не установлена.

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