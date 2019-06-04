Пьяная женщина без прав гоняла по посёлку с маленьким ребенком

Женщину в состоянии алкогольного опьянения задержали 1 июня в поселке Сурок. В салоне транспортного средства находился 4-летний ребенок, которого она сознательно подвергла опасности.

38-летняя нарушительница от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказалась. При дальнейщей проверке и установлении ее личности выяснилось, что водительское удостоверение она никогда не получала. Более того, полтора месяца назад она была также привлечена к административной ответственности за невыполнение требования водителем, не имеющим права управления транспортным средством, о прохождение освидетельствования на состояние опьянения. Тогда по решению суда ей был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Теперь нарушительнице грозит уже уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, за управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права, в отношении нее составлен административный материал по ч.1 ст. 12.27 КоАП РФ.