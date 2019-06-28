Потратили 230 тысяч рублей с утерянной карты, которую йшкаролинец не успел заблокировать

В Йошкар-Оле полиция ищет злоумышленника, который воспользовался пропавшей банковской картой и потратил 230 тысяч рублей.

Как рассказали в ГУ МВД России, в полицию обратился мужчина, который понял, что потерял свою банковскую карту. Он объяснил, что не сразу обнаружил пропажу и некоторое время карта оставалась активной. Этим и воспользовался неизвестный злоумышленник. Правоохранители в настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего.