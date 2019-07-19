Перед судом предстанут организаторы незаконных азартных игр

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, в которую входили йошкаролинец, жители Медведевского, Звениговского и Волжского районов в возрасте от 31 до 39 лет, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация

и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой).

По версии следствия двое мужчин и трое женщин организовали аренду

трех помещений в городах Волжск и Звенигово, в которых в последствии осуществляли незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр и оказанию сопутствующих азартным играм услуг с использованием компьютеров с игровым оборудованием.

Игорная деятельность осуществлялась с апреля 2017 по август 2018 года. Преступление выявлено и пресечено сотрудниками МВД по Республике Марий Эл.

По уголовному делу проведено 12 обысков, допрошено более 100 свидетелей, проведено более 20 различных экспертиз. В ходе проведенных обысков по местам проживания обвиняемых и в арендованных ими помещениях изъят большой объем компьютерной техники, игровых терминалов, носителей информации, документов. Все указанные предметы осмотрены следователем и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. В рамках расследования уголовного дела судом по ходатайствам следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 3 млн. рублей.

Материалы уголовного дела составили 26 томов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.