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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
19 июля 2019 г.

Перед судом предстанут организаторы незаконных азартных игр

Перед судом предстанут организаторы незаконных азартных игр

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, в которую входили йошкаролинец, жители Медведевского, Звениговского и Волжского районов в возрасте от 31 до 39 лет, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного  п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация
и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой).

По версии следствия двое мужчин и трое женщин организовали аренду
трех помещений в городах Волжск и Звенигово, в которых в последствии осуществляли незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр и оказанию сопутствующих азартным играм услуг с использованием компьютеров с игровым оборудованием.  

Игорная деятельность осуществлялась с апреля 2017 по август 2018 года. Преступление выявлено и пресечено сотрудниками МВД по Республике Марий Эл.

По уголовному делу проведено 12 обысков, допрошено более 100 свидетелей, проведено более 20 различных экспертиз. В ходе проведенных обысков по местам проживания обвиняемых и в арендованных ими помещениях изъят большой объем компьютерной техники, игровых терминалов, носителей информации,  документов. Все указанные предметы осмотрены следователем и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. В рамках расследования уголовного дела судом по ходатайствам следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 3 млн. рублей.

Материалы уголовного дела составили 26 томов.

Следствием собрана  достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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