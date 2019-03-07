Оторвавшийся от КамАза прицеп разнёс кабину грузовика Shacman

Авария произошла вчера, 7 марта, возле посёлка Куяр.

По предварительным данным, у КамАЗа в ходе движения отцепился прицеп, который выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Shacman. Водитель оказался зажат в разбитой кабине, его деблокировали специалисты МАСС. Мужчина получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.