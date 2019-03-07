Рубрики

Новости по городам

Новости по районам

Календарь новостей

« Март 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архив новостей
Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
07 марта 2019 г.

Оторвавшийся от КамАза прицеп разнёс кабину грузовика Shacman

Оторвавшийся от КамАза прицеп разнёс кабину грузовика Shacman

Авария произошла вчера, 7 марта, возле посёлка Куяр.

По предварительным данным, у КамАЗа в ходе движения отцепился прицеп, который выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Shacman. Водитель оказался зажат в разбитой кабине, его деблокировали специалисты МАСС. Мужчина получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Похожие новости:

В Марий Эл BMW вылетел на встречку и врезался в грузовик

В Марий Эл в ДТП с грузовиком погиб водитель автомобиля

В Оршанском районе грузовик съехал в кювет и врезался в дерево

Грузовик насмерть сбил пешехода на трассе в Звениговском районе

В Йошкар-Оле легковушка врезалась в грузовик

Комментарии

Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь
К списку новостейНаверх