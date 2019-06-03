Около четырех часов спасатели искали в лесу 14-летнюю девочку

Спасателям, волонтерам и сотрудникам полиции понадобилось четыре часа, чтобы найти одинокую девочку, которая заблудилась в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Марий Эл.

Звонок с просьбой о помощи поступил из Волжского района 1 июня около 15 часов, вблизи озера Кичиер в лесном массиве заблудилась юная жительница Зеленодольска. Было известно, что она ушла в сторону деревни Ромашкино.

На ее поиски отправилась оперативная группа, для обследования территории с воздуха был задействован частный самолет.Поиски продолжались четыре часа, найти потерявшуюся девочку спасателям удалось в 19 часов того же дня, — рассказали в пресс-службе.