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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
03 июня 2019 г.

Около четырех часов спасатели искали в лесу 14-летнюю девочку

Около четырех часов спасатели искали в лесу 14-летнюю девочку

Спасателям, волонтерам и сотрудникам полиции понадобилось четыре часа, чтобы найти одинокую девочку, которая заблудилась в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Марий Эл.

Звонок с просьбой о помощи поступил из Волжского района 1 июня около 15 часов, вблизи озера Кичиер в лесном массиве заблудилась юная жительница Зеленодольска. Было известно, что она ушла в сторону деревни Ромашкино.

На ее поиски отправилась оперативная группа, для обследования территории с воздуха был задействован частный самолет.Поиски продолжались четыре часа, найти потерявшуюся девочку спасателям удалось в 19 часов того же дня, — рассказали в пресс-службе.

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