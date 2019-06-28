Мужчина, воспользовавшись гостеприимством соседки, украл ноутбук и фотоаппарат

В отдел полиции заявила о преступлении 38-летняя жительница Медведевского района. По её рассказу, возвратившись с рыбалки, она обнаружила пропажу фотоаппарата и ноутбука.

В ходе выяснения обстоятельств, удалось установить, что в доме на момент кражи оставались мама и бабушка заявтельницы, и в гости заходил сосед - неработающий молодой человек 29 лет. Он, воспользовавшись ситуацией, незаметно для бабушки, похитил технику. Ущерб составил 53,5 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РМЭ.