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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
04 июня 2019 г.

Мошенница выманила у 86-летней йошкаролинки 400 тысяч рублей

Мошенница выманила у 86-летней йошкаролинки 400 тысяч рублей

Пожилая жительница Йошкар-Олы отдала все сбережения мошеннице, представившейся сотрудницей банка.86-летняя пенсионерка лишилась 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Марий Эл.

Потерпевшая заявила о происшествии в правоохранительные органы, пенсионерка рассказала, что к ней ришла молодая женщина и представилась сотрдницей банка. Девушка объяснила, что в данный момент в стране проходит банковская реформа и все деньги необходимо обменять на новые купюры. Злоумышленница предложила пенсионерке свою помощь в обмене денег. Пенсионерка достала из шкафа все имеющиеся у нее сбережения для обмена. В этот момент аферистка, воспользовавшись тем, что пожилая женщина отвлеклась, похитила деньги и скрылась.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью задержания преступницы. Женщине на вид 20-25 лет, глаза зеленые, волосы темные, была одета в спортивный костюм с капюшоном темного цвета, кроссовки темного цвета. Если вы располагаете информацией о разыскиваемой, сообщите об этом в полицию по телефону 102 или анонимно по телефону доверия 68-00-00.

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