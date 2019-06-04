Мошенница выманила у 86-летней йошкаролинки 400 тысяч рублей

Пожилая жительница Йошкар-Олы отдала все сбережения мошеннице, представившейся сотрудницей банка.86-летняя пенсионерка лишилась 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Марий Эл.

Потерпевшая заявила о происшествии в правоохранительные органы, пенсионерка рассказала, что к ней ришла молодая женщина и представилась сотрдницей банка. Девушка объяснила, что в данный момент в стране проходит банковская реформа и все деньги необходимо обменять на новые купюры. Злоумышленница предложила пенсионерке свою помощь в обмене денег. Пенсионерка достала из шкафа все имеющиеся у нее сбережения для обмена. В этот момент аферистка, воспользовавшись тем, что пожилая женщина отвлеклась, похитила деньги и скрылась.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью задержания преступницы. Женщине на вид 20-25 лет, глаза зеленые, волосы темные, была одета в спортивный костюм с капюшоном темного цвета, кроссовки темного цвета. Если вы располагаете информацией о разыскиваемой, сообщите об этом в полицию по телефону 102 или анонимно по телефону доверия 68-00-00.