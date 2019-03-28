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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
28 марта 2019 г.

Мошенники под видом сотрудников банков за день заработали более 100 тысяч рублей на жителях Марий Эл

Мошенники под видом сотрудников банков за день заработали более 100 тысяч рублей на жителях Марий Эл

Как сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Марий Эл, мошенники под видом сотрудников банков за день заработали более 100 тысяч рублей на жителях Марий Эл.

В полицию поступило несколько заявлений от потерпевших из разных районов республики, которые сообщили, что им на сотовый телефон поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что с карты пытаются снять деньги, попросил назвать номер карты и цифры указанные на ее обороте. Потерпевшие указали данную информацию. Денежные средства были списаны в течении нескольких минут.

В итоге, поверив звонившим и сообщив им требуемую информацию, 60-летний йошкаролинец лишился 20,9 тысяч рублей, 37-летняя жительница Параньгинского района лишилась 6 тысяч рублей, 41-летняя йошкаролинка — 45 тысяч рублей, а еще у одной 42-летней жительницы Йошкар-Олы списались с банковской карты более 40 тысяч рублей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, помните о нескольких важных правилах!

Если вам звонят и преставляются сотрудниками объединенной службы безопасности банков: это мошенники!

Если вас расспрашивают о том, какие карты каких банков у вас есть, уточняют номер карты и цифры на обратной стороне карты: это мошенники!

Помните! Банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные.

Будьте внимательны и разъясните своим близким, особенно пожилым людям, об опасностях телефонного мошенничества.

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