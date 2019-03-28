Как сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Марий Эл, мошенники под видом сотрудников банков за день заработали более 100 тысяч рублей на жителях Марий Эл.

В полицию поступило несколько заявлений от потерпевших из разных районов республики, которые сообщили, что им на сотовый телефон поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что с карты пытаются снять деньги, попросил назвать номер карты и цифры указанные на ее обороте. Потерпевшие указали данную информацию. Денежные средства были списаны в течении нескольких минут.

В итоге, поверив звонившим и сообщив им требуемую информацию, 60-летний йошкаролинец лишился 20,9 тысяч рублей, 37-летняя жительница Параньгинского района лишилась 6 тысяч рублей, 41-летняя йошкаролинка — 45 тысяч рублей, а еще у одной 42-летней жительницы Йошкар-Олы списались с банковской карты более 40 тысяч рублей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, помните о нескольких важных правилах!

Если вам звонят и преставляются сотрудниками объединенной службы безопасности банков: это мошенники!

Если вас расспрашивают о том, какие карты каких банков у вас есть, уточняют номер карты и цифры на обратной стороне карты: это мошенники!

Помните! Банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные.

Будьте внимательны и разъясните своим близким, особенно пожилым людям, об опасностях телефонного мошенничества.