Молодой мотоциклист попал в реанимацию после того, как врезался в ворота

Авария с участием мотоцикла «Ирбис-150»произошла в понедельник, 27 мая.

Около 00.40 на 2 км дороги "Иркино-Торгатово-Красный Яр" Звениговского района 22-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в ворота фермы. Оказалост, что молодой человек не имеет водительских прав, а транспортное средство не зарегистрировано в ГАИ. Парень получил серьезные травмы и был помещен в реанимацию. Его 18-летняя пассажирка также была госпитализирована.