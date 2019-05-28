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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
28 мая 2019 г.

Молодой мотоциклист попал в реанимацию после того, как врезался в ворота

Молодой мотоциклист попал в реанимацию после того, как врезался в ворота

Авария с участием мотоцикла «Ирбис-150»произошла в понедельник, 27 мая. 

Около 00.40 на 2 км дороги "Иркино-Торгатово-Красный Яр" Звениговского района 22-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в ворота фермы. Оказалост, что молодой человек не имеет водительских прав, а транспортное средство не зарегистрировано в ГАИ. Парень получил серьезные травмы и был помещен в реанимацию. Его 18-летняя пассажирка также была госпитализирована.

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