МЧС предупреждает о грозах и шквалистом ветре в Марий Эл

По данным Марийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Марий Эл во вторник ожидается гроза и сильный ветер.

Как передает пресс-служба МЧС по Марий Эл, 23 июля прогнозируется местами гроза, при грозе порывы ветра до 18 м/с. МЧС уже разослали предупреждающие сообщения о необходимости быть осторожными при неблагоприятных метеоусловиях.