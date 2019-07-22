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Новостной портал РМЭ » Здоровье, экология и безопасность
22 июля 2019 г.

МЧС предупреждает о грозах и шквалистом ветре в Марий Эл

МЧС предупреждает о грозах и шквалистом ветре в Марий Эл

По данным Марийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Марий Эл во вторник ожидается гроза и сильный ветер.

Как передает пресс-служба МЧС по Марий Эл, 23 июля прогнозируется местами гроза, при грозе порывы ветра до 18 м/с. МЧС уже разослали предупреждающие сообщения о необходимости быть осторожными при неблагоприятных метеоусловиях.

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