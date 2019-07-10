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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
10 июля 2019 г.

Курящий йошкаролинец устроил пожар в собственной квартире

Курящий йошкаролинец устроил пожар в собственной квартире

Сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Петрова поступило в 9 утра в понедельник, 8 июля.

Жители дома заметили  дым, идущий из квартиры на первом этаже и вызвали пожарных. Прибывшие на место происшествия спасатели стуком в дверь разбудили хозяина и потушили огонь. Пламя повредило диван в комнате. До эвакуации соседей дело не дошло. Предположительно причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем со стороны хозяина квартиры при курении, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Марий Эл.

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