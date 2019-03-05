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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
05 марта 2019 г.

"Компенсация" за услуги экстрасенса стоила йошкаролинке более 50 тысяч рублей

"Компенсация" за услуги экстрасенса стоила йошкаролинке более 50 тысяч рублей

Попытка получить компенсацию за некачественные услуги экстрасенса обернулась для 65-летней пенсионерки из Йошкар-Олы потерей крупной денежной суммы, сообщает региональное управление МВД.

Как уточняет ведомство, женщина обратилась в дежурную часть, заявив, что лишилась крупной суммы после звонка неизвестного, который представился сотрудником государственной мониторинговой службы. Мужчина сообщил пенсионерке, что ей положена компенсация за некачественно оказанные услуги экстрасенса. Для получения выплаты необходимо было лишь перевести комиссию.

Пенсионерка Женщина перечислила на счет мошенника 51,7 тысячи рублей. На связь мужчина больше не вышел. В настоящее время сотрудниками полиции проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лица, причастного к совершению данного преступления, — говорится в сообщении УМВД.

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