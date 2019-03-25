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25 марта 2019 г.

Количество пожаров в Марий Эл удвоилось по сравнению с прошлой неделей

Количество пожаров в Марий Эл удвоилось по сравнению с прошлой неделей

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл сообщила, что 19 по 24 марта 2019 года произошло 19 пожаров. Сто на 11 больше, чем неделей ранее.

Погиб 1 человек (мужчина в Йошкар-Оле 22 марта 2019 года). Огнем уничтожено 1 строение и 3 автомобиля. Больше всего пожаров – 9 случаев – произошло в г. Йошкар-Оле, по 2 пожара случилось в г. Волжске, г. Козьмодемьянске и Медведевском районе, по 1 пожару – в Волжском, Горномарийском, Оршанском и Советском районах. По данным МЧС, на прошедшей неделе пожары чаще всего происходили из-за неосторожного обращения с огнем.

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