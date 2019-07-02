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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
02 июля 2019 г.

Из-за неисправного дымохода в новоторъяльском районе Марий Эл сгорела крыша жилого дома

Из-за неисправного дымохода в новоторъяльском районе Марий Эл сгорела крыша жилого дома

Неисправный дымоход отопительной печи привел к серьезном пожару, - об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным пресс-службы ведомства, информация о пожаре в жилом доме, расположенном в деревне Шуйдур Новоторъяльского района, поступила в оперативную дежурную смену ночью 29 июня. Мужчина увидел зарево со стороны дома соседей и предупредил о возгорании спящих людей. Два отделения огнеборцев из Нового Торъяла оперативно справились с свозгоранием на площади 24 квадратных метра.

Огнем уничтожена кровля, поврежден чердак. Предположительная причина пожара – нарушение в устройстве дымохода: дымовая труба была недостаточной толщины и располагалась слишком близко к горючим конструкциям, - сказали в МЧС.

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