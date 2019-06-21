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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
21 июня 2019 г.

Иномарка сбила школьника-велосипедиста в Марий Эл

Иномарка сбила школьника-велосипедиста в Марий Эл

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Звенигово – Помары. Hyundai Creta сбил четырнадцатилетнего велосипедиста. Иномаркой управлял 40-летний водитель. Проводится проверка, сообщили в региональном УГИБДД.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения различной степени тяжести, с места происшествия он был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи.

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