Иномарка сбила школьника-велосипедиста в Марий Эл

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Звенигово – Помары. Hyundai Creta сбил четырнадцатилетнего велосипедиста. Иномаркой управлял 40-летний водитель. Проводится проверка, сообщили в региональном УГИБДД.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения различной степени тяжести, с места происшествия он был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи.