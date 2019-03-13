Грабеж произошел во дворе жилого дома в Йошкар-Оле

Случай грабежа произошел во дворе одного из жилых домов по улице Петрова.

Преступление произошло вечером 11 марта. Возле дома №11 неизвестный преступник напал на женщину и выхватил сумку с документами и деньгами и скрылся в неизвестном направлении, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Йошкар-Ола. Нападавшего женщина не видела. Добычей грабителя стал мобильный телефон и 21 тысяча рублей. Преступника пока не нашли, ведется его розыск.