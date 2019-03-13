Рубрики

Новости по городам

Новости по районам

Календарь новостей

« Март 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архив новостей
Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
13 марта 2019 г.

Грабеж произошел во дворе жилого дома в Йошкар-Оле

Грабеж произошел во дворе жилого дома в Йошкар-Оле

Случай грабежа произошел во дворе одного из жилых домов по улице Петрова. 

Преступление произошло вечером 11 марта. Возле дома №11 неизвестный преступник напал на женщину и выхватил сумку с документами и деньгами и скрылся в неизвестном направлении, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Йошкар-Ола. Нападавшего женщина не видела. Добычей грабителя стал мобильный телефон и 21 тысяча рублей. Преступника пока не нашли, ведется его розыск.

Похожие новости:

В Йошкар-Оле активизировались "пенсионные" мошенники

У йошкаролинки подруга сына украла ювелирные украшения на сумму более 90 тысяч рублей

Большегрузам месяц запретят ездить по дорогам Марий Эл

В Марий Эл из-за водителя иномарки пешеход попал в больницу

Неизвестные украли инструменты со стройки в Йошкар-Оле

Комментарии

Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь
К списку новостейНаверх