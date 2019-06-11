Еще два велосипеда украли у жительниц Йошкар-Олы

На днях в Йошкар-Оле были совершены две кражи велосипедов. Один был украден из общего балкона на улице Баумана, второй на улице по Ленинскому проспекту.

Вернувшись с отдыха, 50-летняя йошкаролинка обнаружила пропажу велосипеда стоимостью 25 тысяч рублей. Женщина со своими родственниками на несколько дней уехала отдыхать. При этом велосипед, пристегнутый тросовым замком, остался на общем балконе в доме по ул. Баумана.

Ущерб 52-летней местной жительницы составил 3,5 тысячи рублей. Она оставила велосипед пристегнутым тросовым замком на целые сутки у дома по Ленинскому проспекту,из-за спущенного колеса.

Сотрудники полиции предупреждают: граждане, будьте бдительны, не стоит оставлять имущество без присмотра.