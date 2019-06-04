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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
04 июня 2019 г.

Дорогостоящий смартфон украли у 10-летней девочки

Дорогостоящий смартфон украли у 10-летней девочки

О том, что девочка стала жертвой либо собственной невнимательности, либо же злоумышленника, в полицию заявили её радители.

По предварительным данным, девочка отвлеклась на игру на спортивном поле и отошла от велосипеда. А телефон в это время оставался на сидении транспорта. Через некоторое время она вернулась к велосипеду и обнаружила, что дорогостоящее устройство пропало. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД по Марий Эл.

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