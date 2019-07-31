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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
31 июля 2019 г.

Брачный аферист украл у невесты из Йошкар-Олы все её сбережения

Брачный аферист украл у невесты из Йошкар-Олы все её сбережения

Переписка в интернете обернулась для 37-летней йошкаролинки серьезной финансовой потерей: девушку обманул молодой человек, с которым она познакомилась в интернете. 

После непродолжительного общения в сети, собеседник вошёл в доверие и попросил одолжить ему денег якобы для разблокировки своих счетов. Женщина, потеряв бдительность, сообщила ему данные банковской карты, а также коды из смс-сообщений. Сняв деньги с её карты, он несколько раз просил пополнить его счет. Поняв, что это мошенник, она обратилась в полицию. В общей сложности женщина лишилась 75 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

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