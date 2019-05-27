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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
27 мая 2019 г.

Автоледи лишилась сумки и денег, решив помочь попутчикам

Автоледи лишилась сумки и денег, решив помочь попутчикам

26-летняя жительница Сернурского района лишилась сумки, в которой находилось 4 тысячи рублей. Полицейским "по горячим следам" удалось найти злоумышленника.

По словам пострадавшей, на остановке возле одной из деревень она посадила двух мам с детьми и подвезла их до поселка. Доехав до дома, автоледи не обнаружила в автомобиле своей сумки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось в кратчайшие сроки установить подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя жительница поселка Параньга. Злоумышленница призналась: она вытащила деньги, а сумку выкинула за ненадобностью. Возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по РМЭ.

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