20-летний автомобилист сбил пенсионера на велосипеде

20-летний молодой человек, управляя автомашиной «ВАЗ-2104» сбил велосипедиста в Звениговском районе, - Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Марий Эл.

Согласно информации, ДТП произошло 29 июня около 06.30 на 4 км автодороги «Звенигово-Шелангер-Морки». Автомобилист не выбрал безопасный боковой интервал и совершил наезд на 63-летнего велосипедиста, который в результате ДТП получили телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.