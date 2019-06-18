17 человек спасли в результате пожара в квартире

В Йошкар-Оле в одной из квартир произошло возгорание, пожарные спасли семнадцать человек человек. Об этом Асообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Марий Эл.

Сообщение о пожаре поступило от хозяев квартиры, расположенной в пятиэтажном доме по улице Анциферова. Обнаружив в зале очаг возгорания, они предприняли попытку самостоятельно справиться с горением, но безрезультатно. Хозяйка получила ожог руки, вместе с мужем ей удалось самостоятельно покинуть горящую квартиру, ее пожилую мать вывели прибывшие к месту вызова огнеборцы.

На момент прибытия пожарных подразделений из окон квартиры были видны языки пламени, в подъезде с 3-го по 5 этаж наблюдалось сильное задымление, из окон 4 и 5 этажей люди просили о помощи. Звенья газодымозащитной службы, используя спасательные устройств типа «капюшон», спасли 17 человек, в том числе 4 детей. Людей выводили по лестничному маршу, двое были выведены по трехколенной лестнице, установленной в окно 4-го этажа. Еще 30 человек были эвакуированы без использования спасательных устройств. Пожарным удалось не допустить распространения огня и принятыми мерами пожар был ликвидирован, - говорится в сообщении. По предварительным данным возгорание произошло по электрическим причинам. Очаг пожара находился в районе розетки, куда был подключен сетевой фильтр с двумя заряжающимися сотовыми телефонами.